Русские сап-серферы примут участие в Кубке мира на Крите в мае

Три русских спортсмена с нейтральным статусом, Наталья Новицкая, Руслан Гараев и Иван Ширшов, отправятся в Грецию на этап Кубка мира по сап-серфингу, который пройдет с 1 по 2 мая в Ситии, а также в соревнованиях мирового рейтинга на Крите с 3 по 4 мая.