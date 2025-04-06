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Царьград

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Русские сап-серферы примут участие в Кубке мира на Крите в мае

Русские сап-серферы примут участие в Кубке мира на Крите в мае

Три русских спортсмена с нейтральным статусом, Наталья Новицкая, Руслан Гараев и Иван Ширшов, отправятся в Грецию на этап Кубка мира по сап-серфингу, который пройдет с 1 по 2 мая в Ситии, а также в соревнованиях мирового рейтинга на Крите с 3 по 4 мая.

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