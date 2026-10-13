MESZ Oct 13: 15M Bullish Toward 7873, But 4H Still Range-Bound Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ remains inside a higher-time-frame range between approximately 7,826 and 7,887.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым