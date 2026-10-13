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MESZ Oct 13: 15M Bullish Toward 7873, But 4H Still Range-Bound

MESZ Oct 13: 15M Bullish Toward 7873, But 4H Still Range-Bound

MESZ Oct 13: 15M Bullish Toward 7873, But 4H Still Range-Bound Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ remains inside a higher-time-frame range between approximately 7,826 and 7,887.

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