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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации в Пирее

Защитник «Панатинаикоса» выступит за национальную команду в турнире, который пройдет в Пирее. Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции.

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