Изменения в законодательстве с августа 2026 года: ОСАГО, налоги, УК РФ и реклама виноделен

С августа 2026 года вступят в силу изменения в законодательстве: налоговые уведомления будут приходить через «Госуслуги», уточнены правила возврата денег за ОСАГО, введена новая статья УК РФ, разрешена реклама винодельческих хозяйств на трассах.
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