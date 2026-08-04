Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Изменения в законодательстве с августа 2026 года: ОСАГО, налоги, УК РФ и реклама виноделен

Изменения в законодательстве с августа 2026 года: ОСАГО, налоги, УК РФ и реклама виноделен

С августа 2026 года вступят в силу изменения в законодательстве: налоговые уведомления будут приходить через «Госуслуги», уточнены правила возврата денег за ОСАГО, введена новая статья УК РФ, разрешена реклама винодельческих хозяйств на трассах.

Вернуться к статье