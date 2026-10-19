30 сентября 2026 правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №617-9, которым предлагается по-новому считать налог на проценты по вкладам: объединять их с зарплатой в единую годовую базу и облагать общую сумму по прогрессивной шкале НДФЛ.
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