✅|НОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ STEAM АККАУНТ (Регион Турция)|✅

⭐️Аккаунты выдаются в виде логин:пароль:почта:пароль⭐️ ✔️ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ ДОСТУП С РОССИЙСКИМ АККАУНТОМ✔️ ✔️В Турецком регионе Самые дешевые игры ✔️ ✔️Страна аккаунтов - Турция✔️ ✔️С Настроенным профилем (Ник,URL, Аватар и настройка приватности- открыто все)✔️ ✔️Вход в почту - https://oauth.
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