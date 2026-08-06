Внутренняя борьба набирает обороты. Трамп выбирает своего приемника

Дональд Трамп заявил, что Джей Ди Вэнс должен победить на выборах 2028 года, пишет WP. Однако советники предупреждают, что президент еще не определился и продолжает разжигать конкуренцию между Вэнсом и Рубио, а исход борьбы зависит от промежуточных выборов.
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