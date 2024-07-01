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Контроль за формированием стоимости жилья могут ввести в РФ

Контроль за формированием стоимости жилья могут ввести в РФ

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина В России планируется введение статистики стоимости жилищного строительства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ заместителя главы Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы (ГД) Борису Чернышову, который обращался с таким предложением в правительство.

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