Контроль за формированием стоимости жилья могут ввести в РФ

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина В России планируется введение статистики стоимости жилищного строительства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ заместителя главы Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы (ГД) Борису Чернышову, который обращался с таким предложением в правительство.