«Старая гвардия озлобилась»: Азиза назвала главную причину бойкота Киркорова

Бойкот Филиппа Киркорова уже которую неделю активно обсуждают в шоу-бизнесе. Руководство телевизионных каналов запретило показывать выступления поп-короля в эфире, а организаторы отказываются проводить его выступления.
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