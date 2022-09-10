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Испанская лига пожалуется в УЕФА на англичан за слишком большие траты на трансферы

Испанская лига пожалуется в УЕФА на англичан за слишком большие траты на трансферы

Президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил о своем намерении подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Английскую премьер-лигу (АПЛ) за чрезмерные, по его мнению, трансферные расходы, сообщает Yahoo Sports.

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