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Стефано Пиоли: «Роналду превосходит Месси. Криштиану забил больше голов, чем сыграл матчей»

Бывший главный тренер «Милана» возглавил «Аль-Наср». В пятницу он выиграл в первом матче в Саудовской Аравии – 3:0 у «Аль-Иттифака».

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