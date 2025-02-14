❗️ В Севастополе в ДТП погиб водитель «скорой» По информации УМВД России по городу, на перекрестке проспекта Генерала Острякова столкнулись спецмашина и Nissan.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Севастополе в ДТП погиб водитель «скорой» По информации УМВД России по городу, на перекрестке проспекта Генерала Острякова столкнулись спецмашина и Nissan.