Как бороться с претензиями и развивать благодарность у своих детей

Благодарность — это навык, который можно целенаправленно практиковать, совершенствовать и развивать в своих детяхСогласно опросу, когда родителей спросили, о чём они больше всего беспокоятся в отношении своих детей, большинство не назвали наркотики, глобальное потепление, политический кризис или экономическое будущее.