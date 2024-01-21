«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Как бороться с претензиями и развивать благодарность у своих детей

Как бороться с претензиями и развивать благодарность у своих детей

Благодарность — это навык, который можно целенаправленно практиковать, совершенствовать и развивать в своих детяхСогласно опросу, когда родителей спросили, о чём они больше всего беспокоятся в отношении своих детей, большинство не назвали наркотики, глобальное потепление, политический кризис или экономическое будущее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх