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Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира

Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира

США обладают возможностью встать на сторону мира и потребовать прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

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