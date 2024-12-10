Генерал МВД — о борьбе с наркопреступностью в России. «33 тонны наркотиков и 200 лабораторий»

В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиковКирилл СмуровВладимир Трефилов/РИА Новости Кто такой типичный наркоторговец, где в России больше всего нарколабораторий и какие наркотики чаще всего изымают? Об итогах борьбы с наркопреступностью за 2024 год корреспонденту «Газеты.
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