Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Генерал МВД — о борьбе с наркопреступностью в России. «33 тонны наркотиков и 200 лабораторий»

Генерал МВД — о борьбе с наркопреступностью в России. «33 тонны наркотиков и 200 лабораторий»

В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиковКирилл СмуровВладимир Трефилов/РИА Новости Кто такой типичный наркоторговец, где в России больше всего нарколабораторий и какие наркотики чаще всего изымают? Об итогах борьбы с наркопреступностью за 2024 год корреспонденту «Газеты.

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Комментарии
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Н
Николай
А где нацсостав торговцев наркотиками!????????????????????
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14 час.

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