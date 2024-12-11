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Существующее здание реабилитационного центра реконструируют на севере столицы

Существующее здание реабилитационного центра реконструируют на севере столицы

Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для объекта незавершенного строительства протезно-ортопедического восстановительного центра Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: улица Ивана Сусанина, владение 3.

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