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Царьград

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Мерц: Берлин, Брюссель и НАТО готовят меры в ответ на инциденты с БПЛА в Лейпциге

Мерц: Берлин, Брюссель и НАТО готовят меры в ответ на инциденты с БПЛА в Лейпциге

Канцлер ФРГ анонсировал скорый скоординированный ответ на беспилотную атаку под Лейпцигом.Правительство Германии завершает расследование по факту обнаружения беспилотных летательных аппаратов в воздушной гавани Лейпциг/Галле.

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