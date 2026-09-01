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Царьград

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Максим Лейкин предостерег от запрета смартфонов на музыкальных фестивалях

Максим Лейкин предостерег от запрета смартфонов на музыкальных фестивалях

Максим Лейкин, соучредитель фестиваля TRIP, выразил обеспокоенность запретами на использование мобильных телефонов в клубе UNVRS на Ибице.

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