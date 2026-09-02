After studying the wreckage of the Russian Zircon hypersonic missile that fell on the territory of Ukraine, local "experts" could not detect obvious traces of a ramjet engine (RAMJET).
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