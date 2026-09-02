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The Eurasia Daily news agency

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Ukrainians were puzzled not to find a ramjet engine among the fragments of Zircon

Ukrainians were puzzled not to find a ramjet engine among the fragments of Zircon

After studying the wreckage of the Russian Zircon hypersonic missile that fell on the territory of Ukraine, local "experts" could not detect obvious traces of a ramjet engine (RAMJET).

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