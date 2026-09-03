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Аргументы и Факты

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Астроном Турилов рассказал, как увидеть покрытие Венеры Луной

Астроном Турилов рассказал, как увидеть покрытие Венеры Луной

Покрытие Венеры Луной, которое произойдет 4 сентября с 13.00 до 14.00 по мск, можно будет увидеть на небе с помощью бинокля или телескопа, сообщил популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов.

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