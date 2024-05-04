По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?

Наталья Волкова В дополнение ко всему, хочу заметить, что сбежавшие к своим семьям феодалы- думцы продолжают исправно получать свои думские зарплаты и иметь все имеемые привелегии. Законов против их действий нет как и состава преступления тоже нет. Всё законно , как и дворцы, счета,яхты, самолеты и т д

Евгений МакЛауд на требования народа к путину повесить системных передастов геноцидящих страну уже больше тридцати лет, он скажет не можно, тут с гнилого запада должны курьеры прибыть, как без передастов с ними говорить о мире любви и дружбе??. А выдворение мигрантов будет практически невозможно, потому что и МВД и номенклатура их завезли как рычаг давления на общество, на народ. То есть убрать мигрантов возможно только совместно с елиткой и полиционэрами-коррупционэрами. Одна надежда на то, что по окончанию СВО ребята прошедшие огонь и воду сами начнут зачищать всю мразоту выращенную за четверть века.