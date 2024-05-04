Судя по многочисленным сообщениям СМИ, российские власти поспешно начали предпринимать некоторые действия, чтобы хоть как-то снять напряженность миграционной проблемы в обществе, которая может оказаться критической для внутриполитической стабильности страны в среднесрочной перспективе.
По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?
Комментарии
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Наталья Волкова
В дополнение ко всему, хочу заметить, что сбежавшие к своим семьям феодалы- думцы продолжают исправно получать свои думские зарплаты и иметь все имеемые привелегии. Законов против их действий нет как и состава преступления тоже нет. Всё законно , как и дворцы, счета,яхты, самолеты и т д
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8 час.
Евгений МакЛауд
на требования народа к путину повесить системных передастов геноцидящих страну уже больше тридцати лет, он скажет не можно, тут с гнилого запада должны курьеры прибыть, как без передастов с ними говорить о мире любви и дружбе??. А выдворение мигрантов будет практически невозможно, потому что и МВД и номенклатура их завезли как рычаг давления на общество, на народ. То есть убрать мигрантов возможно только совместно с елиткой и полиционэрами-коррупционэрами. Одна надежда на то, что по окончанию СВО ребята прошедшие огонь и воду сами начнут зачищать всю мразоту выращенную за четверть века.
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8 час.
igor laptev
наверно следует создать комиссию которая определит степень полезности любого ДУМЦА исполнившего такой тяжкий труд спать на заседаниях. то есть поднять и систематизировать активность участие и самое главное голосование за каждый конкретный закон. и уже с высоты сегодняшнего положения определить кто тут каждый? патриот, продажный пидор, свинья добравшаяся до корыта или натуральный враг. соответствующая программа всех расставит. потом закон протащить (вряд-ли получится лучше диктаторским указом) лишить всех преференций каждого кто не попадает в графу патриот ( с конфискаций имущества разумеется) кстати на это исследование подключить и теперишных депутатов. взвоют бляди ясен хуй. попривыкли. зато следующие сделают всё как надо. для страны а не для своей жопы
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29 мин.
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