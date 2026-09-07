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Регионы России

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Firaxis анонсировала масштабные планы развития Civilization VII к 35-летию серии

Firaxis анонсировала масштабные планы развития Civilization VII к 35-летию серии

История серии началась в 1991 году с игры, где предлагалось построить империю, способную выдержать испытание временем.

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