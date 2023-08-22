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Сакен Бибосынов о предстоящих Азиатских играх: «В моем весе приедут все сильнейшие боксеры Азии, потому что будут разыграны лицензии на Олимпиаду»

Бронзовый призер Олимпиады казахстанский боксер Сакен Бибосынов высказался о предстоящих Азиатских играх: «Список боксеров, участвующих в летних Азиатских играх, пока не объявлен.

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