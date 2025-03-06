Путин встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества», где не смог сдержать эмоций, услышав рассказ о подвиге погибшего в зоне СВО сына одной из участниц.
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