Путин встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества», где не смог сдержать эмоций, услышав рассказ о подвиге погибшего в зоне СВО сына одной из участниц.