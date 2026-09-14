Интервью с Картером после его победы на English Open 2026 в Брентвуде

Аллистер Картер победил Марка Уильямса со счетом 9-6 в финале English Open 2026 и выиграл 100 000 фунтов стерлингов, еще на прошлой неделе намереваясь бросить снукер, сообщает SnookerHQ Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Али Картер испытывал огромную радость после того, как в воскресенье завоевал свой седьмой рейтинговый титул в карьере, обыграв Марка Уильямса со счётом 9-6 на турнире English Open 2026.