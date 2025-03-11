Одесса сегодня утром после очередной атаки БПЛА Одесситы говорят небо заволокло дымом, выглядит как фильм-катастрофа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Одесса сегодня утром после очередной атаки БПЛА Одесситы говорят небо заволокло дымом, выглядит как фильм-катастрофа.
Свежие комментарии