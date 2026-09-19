Политолог Нечаев оценил ход голосования в Ивановской области

В беседе с корреспондентом «Ивановских новостей» политолог Дмитрий Нечаев прокомментировал итоги первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Ивановской области.
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