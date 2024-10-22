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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ показал, как бы выглядели Веном, Карнаж, Человек-паук и Зеленый гоблин в яп...

ИИ показал, как бы выглядели Веном, Карнаж, Человек-паук и Зеленый гоблин в яп...

ИИ показал, как бы выглядели Веном, Карнаж, Человек-паук и Зеленый гоблин в японском аниме Хаяо МиядзакиЭнтузиаст с ником theunearthlyhub опубликовал на Reddit подборку изображений, на которых показаны персонажи из вселенной «Человека-паука» в стиле японского аниме Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki), основавшего Studio Ghibli.

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