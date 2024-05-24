ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Президенту Владимиру Путину доверяют 80% граждан РФ, 82% респондентов считают, что он работает хорошо, пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 17-19 мая среди 1,5 тысячи россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии