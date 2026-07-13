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Регионы России

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xAI представила возможности Grok 4.5 в ускоренной генерации проектов

xAI представила возможности Grok 4.5 в ускоренной генерации проектов

В опубликованной подборке Мин Чой показал разнообразные примеры применения модели — полноценную FPS-игру, собранную менее чем за час; детализированную киберпанк-сцену на Unreal Engine 5, требовавшую 36 минут и около 12 долларов вычислительных ресурсов; а также 2D/3D-планировщик дома, сгенерированный менее чем за минуту.

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