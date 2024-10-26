Израильский «контрудар» по Ирану, нанесенный с таким большим опозданием, должен был отличаться очень высоким уровнем подготовки и обеспечения.
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Израильский «контрудар» по Ирану, нанесенный с таким большим опозданием, должен был отличаться очень высоким уровнем подготовки и обеспечения.
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