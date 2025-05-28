Больше половины россиян ищут врачей по советам знакомых

Большинство россиян (62%) при выборе медицинского специалиста руководствуются советами близких, знакомых и коллег, почти половина (47%) ищет клинику с безупречной репутацией, а каждый третий (37%) прислушивается к рекомендациям других врачей.
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