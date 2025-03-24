Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для пассажиров

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут без взимания дополнительной платы отменять билеты на самолеты и поезда.
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