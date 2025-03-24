360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Теперь в криминальных сериалах будет играть роли шныря и петуха . Звезда .Режиссер Учитель ...
  • Русский Империалист
    Неужто после первого же нарушения хутором договорённостей по энергетике нельзя было продолжить уничтожать энергетику ...Переговоры России...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Господи врет, ка дышит. Потребление падает, ряд продуктов из потребительской корзины убрали т.к. они перешли из эконо...Голикова: уровень...

Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для пассажиров

Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для пассажиров

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в  течение которого покупатели смогут без взимания дополнительной платы отменять билеты на самолеты и поезда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх