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Верховный суд США дал добро Белому дому на депортацию полумиллиона мигрантов

Верховный суд США дал добро Белому дому на депортацию полумиллиона мигрантов Более 500 тысяч граждан Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа теперь не смогут спокойно жить и работать на американской земле.

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