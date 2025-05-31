Верховный суд США дал добро Белому дому на депортацию полумиллиона мигрантов Более 500 тысяч граждан Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа теперь не смогут спокойно жить и работать на американской земле.
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Верховный суд США дал добро Белому дому на депортацию полумиллиона мигрантов Более 500 тысяч граждан Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа теперь не смогут спокойно жить и работать на американской земле.
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