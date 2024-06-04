Россиянам станет проще рассчитать стоимость недвижимости

Яндекс Недвижимость представила новое цифровое пространство – раздел "Про дом", с помощью которого собственник или арендатор сможет узнать полезную информацию о любой квартире в России и рассчитать стоимость недвижимости с помощью ML-калькулятора, сообщает пресс-служба компании.