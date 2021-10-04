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Многодетные семьи ищут виновных в долгом строительстве дороги

Многодетные семьи ищут виновных в долгом строительстве дороги

Напомним, в Тукаевском районе Татарстана на месяц сдвинулись сроки сдачи дороги. Жители поселка для многодетных семей Подсолнухи ожидали ее открытие в конце сентября 2021 года, однако пришло дополнительное финансирование с указанием перечня работ.

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