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Мрут на учениях? Четверо солдат армии США внезапно погибли в Литве

Мрут на учениях? Четверо солдат армии США внезапно погибли в Литве

гументы и факты – aif.ru Мрут на учениях? В Латвии во время учений погибли четверо американских солдат, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Почему только четверо?
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Для натовцев лучше погибнуть, чем служить таким сволочам...
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2 час.
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