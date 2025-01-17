Борис Якеменко затаился после интервью брата-чиновника, бежавшего из России. Ему есть что скрывать?

ВР

Вера Роднова

Так он сейчас у Соловьева на "Соловьев - лайв" столовается . Он всех собирает на свой канал, а потом потихоньку убирает, когда народ начинает возмущаться. На этом канате можно слушать только Мардан, Гаспарян и Куликова остальных только минут пять.