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Борис Якеменко затаился после интервью брата-чиновника, бежавшего из России. Ему есть что скрывать?

Борис Якеменко затаился после интервью брата-чиновника, бежавшего из России. Ему есть что скрывать?

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Так он сейчас у Соловьева на &quot;Соловьев - лайв&quot; столовается .  Он всех собирает на свой канал, а потом  потихоньку убирает, когда народ начинает возмущаться. На этом канате можно слушать только Мардан, Гаспарян и Куликова остальных только минут пять.
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23 час.
С
Странник
оказывается не одни хохлы стучали в 37, а нас тоже такие же остались.
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21 час.
Александр Ворожцов
Борис Якеменко - прекрасный ведущий! Говорит все по делу.  Кому-то явно дорогу перешел...
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4 час.

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