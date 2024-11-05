Сотрудники полиции Петербурга поймали наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. Они обосновались в квартире на Пискаревском проспекте.
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Сотрудники полиции Петербурга поймали наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. Они обосновались в квартире на Пискаревском проспекте.