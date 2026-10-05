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Девушка погибла, двое молодых людей пострадали при ударе ВСУ по автомобилю в ЛНР

Шестнадцатилетняя девушка погибла, а еще двое молодых людей, в возрасте 17 и 19 лет, пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю в ЛНР.

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