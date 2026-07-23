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Царьград

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Ночь оказалась одной из самых напряженных. Минобороны сообщило новые данные

Ночь оказалась одной из самых напряженных. Минобороны сообщило новые данные

Минобороны сообщило об уничтожении более 220 украинских беспилотников за ночь.В ночь на 23 июля русские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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