Ночь оказалась одной из самых напряженных. Минобороны сообщило новые данные

Минобороны сообщило об уничтожении более 220 украинских беспилотников за ночь.В ночь на 23 июля русские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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