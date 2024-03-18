Про отравителей гуманитарной помощи для СВО

В режиме военного времени нужно ввести смертную казнь на месте. Поймали и сразу расстрел. Нужно было этих мразе пристрелить при попытке к бегству.

Нюта Ппливанок

А, судьи кто? Кто их будет судить без предвзятости и честно.? Да, будет так где то, а где то не будет. Разбираться всегда нужно честно и досконально, это все таки жизнь человека, Страшно,что на местах не всегда есть достойные люди для этого.