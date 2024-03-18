Думаю, все уже знают : с пятницы из каждого утюга летит инфа о том, что в Питере схвачены гнойные пидоры - участники группы изменников Родины и террористов.
Про отравителей гуманитарной помощи для СВО
Комментарии
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Нюта Ппливанок
казнь, возможно, и нужна, только страшно, что начнется неисправимое. Много невинных пострадает, слишком система судебная к этому не пригодная.
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34 мин.
Алексадр Вовк-Михайлов
В режиме военного времени нужно ввести смертную казнь на месте. Поймали и сразу расстрел. Нужно было этих мразе пристрелить при попытке к бегству.
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30 мин.
Нюта Ппливанок
А, судьи кто? Кто их будет судить без предвзятости и честно.? Да, будет так где то, а где то не будет. Разбираться всегда нужно честно и досконально, это все таки жизнь человека, Страшно,что на местах не всегда есть достойные люди для этого.
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26 мин.
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