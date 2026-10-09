Совбез ООН 9 октября проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет 9 октября заседание по украинскому конфликту. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумЗаседание по теме «Поддержание мира и безопасности на Украине» намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск), сообщил ТАСС.