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Совбез ООН 9 октября проведет заседание по Украине

Совбез ООН 9 октября проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет 9 октября заседание по украинскому конфликту. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумЗаседание по теме «Поддержание мира и безопасности на Украине» намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск), сообщил ТАСС.

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