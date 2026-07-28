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В РЖД опровергли слухи о новых правилах проезда с 1 августа

В РЖД опровергли слухи о новых правилах проезда с 1 августа

В Сети появилась информация о том, что с 1 августа в российских поездах введут новые правила проезда: якобы ужесточат контроль документов, проверку багажа и даже запретят пользоваться техникой без наушников.

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