В РЖД опровергли слухи о новых правилах проезда с 1 августа

В Сети появилась информация о том, что с 1 августа в российских поездах введут новые правила проезда: якобы ужесточат контроль документов, проверку багажа и даже запретят пользоваться техникой без наушников.
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