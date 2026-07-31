В Общественной палате предложили ввести учительский капитал

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Учительский капитал призвали ввести в России. Такая мера поддержки могла бы стать социальной гарантией для педагогов, проработавших в школах не менее 25 лет, сообщил 31 июля заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.