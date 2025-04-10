ЕС разделён: часть стран против передачи замороженных активов России Украине

Глава европейской дипломатии, Кая Каллас, заявила, что несколько стран Европейского союза не поддерживают передачу замороженных активов России Украине.
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