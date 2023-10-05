Россиянам раскрыли способы избежать больших переплат за свет на даче

Избежать больших переплат за электроэнергию на даче помогут современные лампы и система «умный дом». Способы сэкономить владельцам загородных участков раскрыл депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».
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