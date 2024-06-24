Новый полностью электрический EX30 по специальной цене!

Приглашаем вас на тест-драйв Volvo EX30, нашего самого маленького полностью электрического SUV. Он оснащен аудио системой Harman Kardon мощностью 1040 Вт, камерой 360 с 3D-обзором, четырьмя выразительными интерьерами, вдохновленными скандинавской природой, и передовыми системами безопасности.
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