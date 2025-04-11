Юная жена унаследовала состояние загадочно умершего немолодого бизнесмена

Британские таблоиды активно обсуждают, что 25-летняя марокканка, жена 47-летнего британского бизнесмена, который загадочно умер во время отпуска, "унаследовала все его состояние после того, как он принял ислам" .
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