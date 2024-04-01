Начальник МЧС Ростовской области угнал пожарный автомобиль. Зачем?

Как главный спасатель Дона объяснил свой поступок?Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов угнал пожарный автомобиль из пожарной части в Новошахтинске.
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